Эксперт прокомментировал требование США к России прекратить кибератаки

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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о требовании обеспечить прекращение кибератак по территории Соединенных Штатов, которая якобы лежит на России.

По мнению эксперта, Москва не должна реагировать на подобные заявления, пока Вашингтон не будет готов к серьезному обсуждению правил поведения в киберпространстве.

— Слова господина Блинкена являются частным заявлением, которое в целом сложно как-то оценить, потому что область кибербезопасности в настоящее время никак не регулируется, — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что Москва в целом и президент России в частности не один раз предлагали Штатам рассмотреть данный вопрос комплексно, выдвигая целый ряд инициатив и предложений. Как считает Дмитрий Дробницкий, мировому сообществу нужно заключить международное соглашение, которое бы установило новые правила поведения в киберпространстве, пронизывающем практически все области жизни. Тем более что последствия атак хакеров на военную и гражданскую инфраструктуру могут быть вполне серьезными, передает деловая газета «Взгляд».

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