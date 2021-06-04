СМИ: Вашингтон может предпринять «наступательные кибероперации» против хакеров из России

Фото: Whitehouse

Американское правительство рассматривает участившиеся в последнее время кибератаки как угрозу нацбезопасности. Об этом в пятницу, 4 июня, пишет телеканал NBC News.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена прибегла к помощи ФБР для слежки за преступниками и рассматривает возможность применения наступательных киберопераций в адрес якобы российских хакеров.

— Где-то в конце прошлого года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности, — сказал киберэксперт Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Кроме того, некоторые собеседники NBC рассказали, что Агентство национальной безопасности начало следить за хакерскими группами еще в 2019 году. В случае если президент потребует «нанести удар», США смогут выступить с ответными действиями против преступности.

Напомним, 26 мая правительственные структуры США подверглись кибератаке. Злоумышленники разослали электронные письма от имени некой правительственной организации более чем по семи тысячам адресов около 350 организаций. Во всех письмах содержалась ссылка, перенаправляющая на вредоносные адреса.

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