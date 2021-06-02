Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Байден заявил, что рассматривает возможность ответа России после кибератаки на JBS
Фото: whitehouse

Байден заявил, что рассматривает возможность ответа России после кибератаки на JBS

Юлия Павлушова

В мире

Администрация США тщательно изучает вопрос об ответных мерах после кибератаки на компанию JBS, ответственность за которую приписывают и России. Об этом во вторник, 2 июня, заявил президент США Джо Байден.

Джо Байден не согласился с предположениями журналистов о том, что хакерская атака на крупнейшего производителя мяса в мире является «испытанием на прочность» от президента РФ Владимира Путина.

Глава государства добавил, что возможность ответных мер на кибератаки по американским объектам прорабатывается.

— Я внимательно изучаю этот вопрос, — цитирует Джо Байдена РИА Новости.

Ранее правительственные структуры США подверглись кибератаке.

Читайте также: США не планируют отказываться от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой РФ кибератаки

Джо БайденРоссия и СШАкибератаки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте