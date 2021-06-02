Байден заявил, что рассматривает возможность ответа России после кибератаки на JBS

Фото: whitehouse

Администрация США тщательно изучает вопрос об ответных мерах после кибератаки на компанию JBS, ответственность за которую приписывают и России. Об этом во вторник, 2 июня, заявил президент США Джо Байден.

Джо Байден не согласился с предположениями журналистов о том, что хакерская атака на крупнейшего производителя мяса в мире является «испытанием на прочность» от президента РФ Владимира Путина.

Глава государства добавил, что возможность ответных мер на кибератаки по американским объектам прорабатывается.

— Я внимательно изучаю этот вопрос, — цитирует Джо Байдена РИА Новости.

Ранее правительственные структуры США подверглись кибератаке.

Читайте также: США не планируют отказываться от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой РФ кибератаки