«Москино» покажет зрителям «Ночь в Лувре»

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Сеть кинотеатров «Москино» с 9 по 27 июня приглашает зрителей совершить ночную экскурсию по выставке Леонардо да Винчи и услышать истории коллекционеров, охотящихся за наследием Рембрандта.

Документальный фильм «Мой Рембрандт» показывает истории нескольких коллекционеров и раскрывает живописные секреты художника. Эксцентричный аристократ Скот ищет идеальное место для портрета читающей женщины кисти голландского мастера. Американский бизнесмен и его жена выставляют произведения Рембрандта из своей коллекции в Лувре.

Документальный фильм «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» приглашает на экскурсию по выставке мастера, которая была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра. Фильм дает возможность увидеть во всех подробностях произведения художника и узнать секреты их создания. Ретроспектива посвящена всему творческому пути Леонардо да Винчи как художника.

Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Юность», «Салют» и «Вымпел», сообщается на сайте «Москино».

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