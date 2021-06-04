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Доктор Мясников объяснил, чем опасен популярный у знаменитостей гормон «молодости»
Фото: facebook.com / Доктор Мясников

Доктор Мясников объяснил, чем опасен популярный у знаменитостей гормон «молодости»

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил, что принципы омоложения организма основаны не только на здоровом образе жизни, но и на гормональной терапии.

По его словам, во время работы в США он состоял в обществе анти-эйдж-медицины, где врачи кололи пациентам гормон молодости, или гормон роста — соматотропин.

— Если у тебя по анализам нормальный гормон роста, тебе его врачи не дают, тогда как члены анти-эйдж-общества говорили, что надо его колоть. Они все себе кололи этот гормон, кто на это подсаживается, тот и сидит. Мы знаем много знаменитостей, и у нас есть, которыепопробовали там и продолжают это делать здесь, — заявил Мясников в программе «О самом главном».

Он перечислил опасности и минусы этого вида омоложения организма.

— Это правда не проверено, это повышает уровень сахара, если есть склонность к его повышению. Он вызывает задержку жидкости, многие бросают его колоть, потому что отекают ноги. Это вызывает боль в суставах, гормон роста влияет так, что может меняться лицо, могут расти кисти рук, это очень дорого, — пояснил врач.

По его словам, один укол гормона стоит порядка 600 долларов, и в месяц нужно несколько инъекций. Но гормон работает, он увеличивает мышечную массу, укрепляет кости и улучшает потенцию.

По данным издания Womanhit, подобную практику использовал певец Робби Уильямс, актеры Ник Нолти и Сильвестр Сталлоне. Российские знаменитости для продления молодости кололи себе стволовые клетки, например, артисты Анна Самохина, Любовь Полищук, Олег Янковский и Александр Абдулов.

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