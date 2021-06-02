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Эндокринолог назвала самую вредную и полезную привычки
Фото: pexels.com/pixabay.com

Эндокринолог назвала самую вредную и полезную привычки

Анастасия Колоскова

Здоровье

Эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала какие две привычки наиболее отражаются на здоровье человека. При этом одна из них является отрицательной, а вторая положительной.

Так, по словам врача, наибольший урон здоровью человека причиняет курение. Павлова предупредила, что безопасного уровня табачного дыма не существует.

Врач обратила внимание, что курение ассоциируется с несколькими видами онкологии. К их числу относится рак легких — в 80 процентах случаев заболевания, рак гортани — в 77 процентах, рак пищевода, ротовой полости и мочевого пузыря — в 50 процентах, рак печени — в 24 процентах случаев, рак толстого кишечника — в 10 процентах.

— Приплюсуйте к этому практически обязательный хронический бронхит, сопровождающий курильщиков, и сердечно-сосудистые болезни — самую главную причину современной смертности, — написала эндокринолог на своей странице в социальной сети Instagram.

Главной же полезной привычкой эндокринолог назвала употребление после сна натощак стакана теплой воды, температура которой должна быть не ниже 40 градусов. Это способствует нормальной циркуляции желчи, отвечающей за переваривание жиров, выработку гормонов кишечника. Кроме того желчь борется с болезнетворными организмами.

Ранее академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев рекомендовал работодателям помочь сотрудникам отказаться от вредных привычек, но назвал нарушением прав трудящихся отказ принимать на работу курильщиков.

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