Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Онколог Карасев перечислил привычки, которые приводят к развитию рака
Фото: Максим Аносов

Онколог Карасев перечислил привычки, которые приводят к развитию рака

Иван Юминов

Здоровье

Отсутствие регулярной физической активности, нескольких приемов пищи в день, а также сна не менее восьми часов в сутки может привести к развитию рака. Об этом заявил врач-онколог Иван Карасев.

— Есть несколько эффективных правил для восстановления. Первое: выходные — не время для работы, — посоветовал специалист.

Питаться в выходные стоит здоровой пищей, чтобы к их окончанию чувствовать легкость. Кроме того, по словам онколога, не стоит компенсировать недостаток сна в будние дни лишними часами в выходные — это также опасно, как и недосып.

Наконец, поднять настроение поможет уборка, поэтому часть времени в субботу и воскресенье стоит посвятить именно ей, приводит слова Карасева РГ.

Ранее кардиологи рассказали о симптомах, которые человек ощущает перед инфарктом.

Читайте также: Врач перечислил лекарства, которые пригодятся в отпуске

раконкологздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте