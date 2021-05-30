Онколог Карасев перечислил привычки, которые приводят к развитию рака

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Отсутствие регулярной физической активности, нескольких приемов пищи в день, а также сна не менее восьми часов в сутки может привести к развитию рака. Об этом заявил врач-онколог Иван Карасев.

— Есть несколько эффективных правил для восстановления. Первое: выходные — не время для работы, — посоветовал специалист.

Питаться в выходные стоит здоровой пищей, чтобы к их окончанию чувствовать легкость. Кроме того, по словам онколога, не стоит компенсировать недостаток сна в будние дни лишними часами в выходные — это также опасно, как и недосып.

Наконец, поднять настроение поможет уборка, поэтому часть времени в субботу и воскресенье стоит посвятить именно ей, приводит слова Карасева РГ.

Ранее кардиологи рассказали о симптомах, которые человек ощущает перед инфарктом.

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