Кардиолог объяснила, когда при падении давления нужно срочно вызвать скорую

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Головокружение, тошнота, апатия и сонливость могут быть признаками гипотензии. Для некоторых людей пониженное давление является нормой, а иногда требует незамедлительного обращения к врачу. Об этом рассказала кардиолог и терапевт Наталья Гаврилюк.

По ее словам, условно опасным показателем является давление — 90 на 60 миллиметров ртутного столба. Однако такое давление иногда является нормальным для некоторых пациентов. Например, для девушек хрупкого телосложения из-за особенностей их вегетативной нервной системы. Улучшить свое состояние они могут при помощи крепкого кофе или зарядки.

Но если давление упало впервые, нужно незамедлительно вызвать скорую.

— Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижения артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключить такие острые состояния, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу — чем быстрее, тем лучше, — цитирует Гаврилюк Пятый канал.

Врач отметила, что медицинская помощь требуется и в том случае, если давление резко упало после приема нескольких доз понижающих давление препаратов. Это случается, когда человек пытается побороть гипертензию. В таком случае нехарактерная гипотензия может стать летальной и требует экстренной госпитализации, подчеркнула медик.

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