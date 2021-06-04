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Врач объяснил, как обезопасить себя от клещей в лесу
Фото: pixabay.com

Врач объяснил, как обезопасить себя от клещей в лесу

Елена Фролова

Общество

Собираясь на прогулку в лес, нужно надеть закрытую одежду и головной убор. Помимо этого, лучше всего обработать себя специальным средством против насекомых. Так получится снизить риск укуса клеща, утверждает санитарный врач Николай Дубинин.

По его словам, подготовка к прогулке в лесу должна быть особенно тщательной.

— Лучше всего выбрать удобный комплект одежды именно для похода на природу. Не нужно при этом забывать про специальные репелленты от насекомых, — подчеркнул Николай Дубинин.

Он посоветовал заправлять штаны в носки либо использовать высокую обувь. Одежду, по его мнению, надо выбирать с манжетами на штанинах и рукавах, отмечает РИАМО. Лишним не будет, если на природе накинуть на себя капюшон, чтобы уберечь уши от кровососущих насекомых. По возвращении домой важно внимательно осмотреть себя на наличие клещей на теле.

Если вдруг насекомое было обнаружено, то его надо вытащить пинцетом или обернуть вокруг него нитку, с помощью которой можно осторожно вытянуть клеща.

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