Москвичам рассказали, когда в городе снизится количество комаров

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Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал, что с наступлением теплой и сухой погоды в столице численность комаров сократится. Наплыв насекомых произошел из-за майского похолодания, уточнил он во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

— Зоны (для отдыха — прим. «ВМ») от комаров все обработаны, мероприятия проведены. Где-то в середине мая они появились в довольно-таки большом количестве, но в этом ничего страшного нет. Сейчас наладится погода, станет чуть потеплее, посуше — проблема уйдет, — считает глава департамента.

Также Кульбачевский уточнил, что время, когда формировались личинки комаров, было достаточно холодным, но это не является чем-то аномальным.

В столице проводится регулярная дезинфекция поверхности водоемов и трехметровой береговой полосы. Такие работы будут проводиться до осенних холодов. Раствор, которым обрабатывают поверхности, безопасен для людей, животных и водных обитателей. Также пресс-служба Комплекса городского хозяйства предупреждает, что в особо охраняемых природных территориях обработка не проводится, сообщает ТАСС.

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