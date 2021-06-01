Иммунолог объяснил, могут ли комары и клещи переносить COVID-19

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Люди стали чаще задумываться о насекомых-переносчиках заболеваний с наступлением сезона клещей и комаров. Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков объяснил, могут ли они стать источником заражения людей коронавирусом.

— COVID-19 не может передаваться с помощью укусов насекомых. Этого не могут сделать ни комары, ни клещи, ни кто-либо еще. Нет никаких научных данных, которые подтверждали бы такую их способность. Этот способ передачи инфекции существует только на уровне обывательских слухов, — подчеркнул Николай Крючков.

По словам эксперта, нельзя не брать в расчет тот факт, что человечество знает слишком мало о коронавирусе.

— Однако то, чего не знают ученые, — это не совсем то, что понимают обычные люди. Они предполагают, что мы просто не знаем, могут ли комары и клещи переносить COVID-19. В данном случае, нам хорошо известно, — не могут, — подчеркнул иммунолог.

Он объяснил, что коронавирус является вирусной инфекцией, и насекомым, чтобы ей заразиться, нужно обладать соответствующими рецепторами, отмечает «Царьград».

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