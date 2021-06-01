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Подмосковный врач рассказала, как отличить аллергию от коронавирусной инфекции
Фото: pixabay.com

Подмосковный врач рассказала, как отличить аллергию от коронавирусной инфекции

Елена Фролова

Здоровье

Врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская объяснила, по каким симптомам можно отличить аллергию от COVID-19.

— Поллинозом называется повышенная чувствительность организма к пыльце растений. Как правило, она сопровождается аллергической реакцией, способной сопровождаться симптомами, которые порой легко спутать с коронавирусом, — рассказала специалист.

Время сезонной аллергии проходит с апреля по сентябрь. Именно в этот период цветут различные деревья, кусты и травы. По словам инфекциониста, респираторный аллергоз и коронавирусная инфекция могут сопровождаться заложенностью носа, одышкой, кашлем, головными болями и интоксикационным синдромом, отмечает «Радио 1». Однако эксперт утверждает, что у этих двух заболеваний есть много отличий. При COVID-19 чаще респираторных симптомов проявляется интоксикационный синдром. А при аллергии не повышается температура тела.

— Коронавирус может протекать с нечастым, поверхностным кашлем. У зараженного человека закладывает нос, наблюдаются слабость и боли в мышцах. Тем временем, аллергия сопровождается выраженными респираторными проявлениями при относительно стабильном самочувствии, — добавила Светлана Малиновская.

При этом она добавила, что при любых симптомах, схожих с коронавирусной инфекцией, лучше всего сдать ПЦР-тест.

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