Врач назвал самый злостный аллерген текущего сезона

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Аллергия представляет собой частный случай расстройства иммунной системы, меняющейся в течение всей жизни. С возрастом иммунитет становится слабее. В связи с этим хронические аллергики всегда должны держать руку на пульсе, то есть иметь под рукой нужные лекарства, а также номера телефонов экстренных служб. Такого мнения придерживается аллерголог Владимир Болибок.

— На примере пандемии COVID-19 видно: чем старше человек, тем серьезнее он болеет. В этом вопросе немаловажную роль играет генетика, — подчеркнул Владимир Болибок.

По его словам, из поколения в поколение накапливается так называемый генетический груз.

— В настоящее время продолжается сезон пыльцевой аллергии. Сейчас деревья — это самый злостный аллерген, особенно береза. В июне опасность для аллергиков представляют луговые травы, а в августе — сорные. Хроническим жертвам аллергии необходимо посетить врача и получить от него рекомендации о том, как себя вести в этот период, — добавил эксперт.

Специалист отметил, что часто происходит так: люди теряются при чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому важно знать, что экстренная служба 112 работает круглосуточно, отмечает ИА «НСН». Помимо этого, врач назвал три главные проблемы для аллергика: отек Квинке, анафилактический шок и бронхоспазм.

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