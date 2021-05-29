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Москвичам рассказали, стоит ли ожидать «комариного пика» в начале лета
Фото: pixabay.com/mathias70

Москвичам рассказали, стоит ли ожидать «комариного пика» в начале лета

Полина Долганова

Город

Первые комары начали появляться в Москве и области, но такого «вала» насекомых, какой был прошлым летом, в столице не ожидается. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

— Будет ли их в этом году много, заранее сказать сложно, но, скорее всего, не будет такой резкой вспышки их численности, как была в прошлом году. Потому что в прошлом году зима в Москве и Московской области выдалась почти бесснежной, из-за этого в начале весны не было водоемов, — уточнил специалист.

Он также отметил, что численность комаров на протяжении всего лета будет зависеть от погоды. Как правило, комаров становится больше в теплую и дождливую погоду — личинкам этих насекомых нужны лужи, болота и стоячие водоемы.

Марьинский также рассказал об укусах комаров. По его словам, укусы, как правило, не вызывают у людей серьезной аллергической реакции. Отмечается, что самое надежное средство борьбы с комарами — сетка на окна. Если уж «кровопийцам» удалось проникнуть в дом, стоит использовать специальные отпугивающие средства, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Люблинские пруды обработали от комаров.

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