Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Люблинские пруды обработали от комаров
Фото: pixabay.com/ru

Люблинские пруды обработали от комаров

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Люблинские пруды Карта всех событий

С приходом тепла растет популяция комаров, которые могут испортить отдых на природе. О борьбе с назойливыми насекомыми в пятницу, 28 мая, рассказал Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

В столичных местах отдыха до начала осени проводят дезинсекцию поверхности водоемов и трехметровой береговой полосы. Специализированный раствор безопасен для людей, животных и обитателей водоемов. В нынешнем году уже провели обработку Верхнего и Нижнего Люблинских прудов.

Горожанам напоминают, что на прогулку необходимо взять с собой защитный спрей от насекомых.

Ранее Роспотребнадзор напомнил правила профилактики укусов комаров.

Читайте также: Инфекционист перечислил меры предосторожности в связи с сезоном клещей

природанасекомыекомар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Все мнения
О проекте