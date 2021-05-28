Люблинские пруды обработали от комаров

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Россия, Москва, Люблинские пруды Карта всех событий

С приходом тепла растет популяция комаров, которые могут испортить отдых на природе. О борьбе с назойливыми насекомыми в пятницу, 28 мая, рассказал Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

В столичных местах отдыха до начала осени проводят дезинсекцию поверхности водоемов и трехметровой береговой полосы. Специализированный раствор безопасен для людей, животных и обитателей водоемов. В нынешнем году уже провели обработку Верхнего и Нижнего Люблинских прудов.

Горожанам напоминают, что на прогулку необходимо взять с собой защитный спрей от насекомых.

Ранее Роспотребнадзор напомнил правила профилактики укусов комаров.

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