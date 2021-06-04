Петр Толстой: Пробки и стихийные парковки возле ОРТЦ «Москва» постепенно исчезают

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Проблема постоянных и стихийных пробок на улице Краснодарской возле оптово-розничного торгового центра (ОРТЦ) «Москва» постепенно решается, сообщили жители Люблина. Ранее инициативная группа обратилась к депутату Государственной думы Петру Толстому с просьбой решить этот вопрос.

— Первый шаг сделан, выходы на Краснодарскую улицу закрыты — там теперь только вход. Но на других прилегающих улицах время от времени возникают сложности, например, «Газели» разгружают товар в неположенном месте, заклеивая номера. То же самое иногда пытаются делать таксисты, — рассказала жительница Люблина Ольга Елфимова.

По ее мнению, сотрудникам ГИБДД следует взять под более плотный контроль улицы рядом с ОРТЦ «Москва», чтобы исключить подобные нарушения.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пообещал, что вопрос стихийной парковки, ежедневно возникающей возле торгового комплекса, будет в ближайшее время решен. Он встретился с руководителями ОРТЦ. Стороны решили сохранить вход с улицы Краснодарской, а выходы организовать на другие улицы.

По словам местных жителей, из-за стихийной парковки таксистов и маршрутных такси движение по Краснодарской улице ранее было затруднено практически круглосуточно. Автомобили занимали по 2–3 полосы, парализуя движение по улице в районе оптово-розничного торгового центра «Москва».