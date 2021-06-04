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Юных москвичей позвали на квест-игру «Лукоморье»
Фото: Вечерняя Москва

Юных москвичей позвали на квест-игру «Лукоморье»

Ольга Маркова

Культура

Культурный центр «Меридиан» приглашает детей и взрослых 6 июня, в рамках празднования Пушкинского дня в России, принять участие в квест-игре «Лукоморье».

Квест состоит из пяти станций: «Кот ученый», «Музей сказочных предметов», «Поляна загадок», «Ларец «Там на неведомых дорожках» и «Лукоморье». На каждой из них ребят ждут сказочные испытания. А за их успешное прохождение участники будут получать по слову. В финале квеста все полученные слова надо будет сложить во фразу. Эту мудрую мысль когда-то зашифровал в своих сказках великий поэт.

Завершит праздничное мероприятие совместное творчество: ребятам предстоит нарисовать сказочную картину.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте центра.

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