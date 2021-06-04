Мужчина умер во время тренировки по бадминтону в центре Москвы

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Россия, Москва, Турчанинов переулок Карта всех событий

Вечером 3 июня во время тренировки по бадминтону в спортзале в центре Москвы скончался 50-летний житель столицы. Об этом «Вечерне Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в спортивном зале в бассейне «Чайка», расположенном в Турчаниновом переулке. Житель столицы играл с 26-летним Александром Зинченко, который является чемпионом страны по бадминтону.

По словам спортсмена они провели несколько партий и сели отдохнуть. Неожиданно его партнер почувствовал себя плохо и потерял сознание. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

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