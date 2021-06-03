Названа причина смерти актера Андрея Погребинского

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Друг умершего актера и каскадера Андрея Погребинского Александр Жуков назвал причину смерти артиста. По его словам, у актера были проблемы с сердцем.

Андрей Погребинский скончался 2 июня. О трагедии в тот же день сообщила его мать.

— Причина смерти — сердце. К сожалению, это происходит у многих спортсменов зачастую, поскольку сердце увеличивается от больших нагрузок, и потом, от менее подвижного образа жизни, не справляется, — сказал Александр Жуков.

По его словам, еще неизвестно, когда пройдет прощание с актером. Дату и время церемонии должна объявить его мама.

Жуков и Погребинский ходили в один спортивный зал, сообщает Пятый канал.

Андрей Погребинский знают по роли капитана Владимира Доценко в «Ментозаврах». Артист также участвовал в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Мажор». Также он работал каскадером.

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