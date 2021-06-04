Центр «Слово» расскажет о символах в древнерусской традиции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Центре «Слово» на ВДНХ 6 июня начинается цикл занятий «Как «читать» иконы?», посвященный особенностям символических изображений в древнерусской традиции.

Участники рассмотрят основные сюжеты древнерусской иконописи и особенности символических композиций. Здесь можно узнать как изобразить рай и ад, зачем ангелам крылья, а святым — нимбы, что символизируют цвета и геометрические фигуры и что обозначают надписи на средневековых изображениях.

В начале посетители познакомятся с древнерусским иконостасом и его устройством, узнают, чем праотцы отличаются от пророков и как изображать невидимое.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте выставки.

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