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Наши предки называли эту субботу, 5 июня, в честь епископа Ростовского святителя Леонтия — Левон-огуречник. Приметы запрещали в этот день выбрасывать осколки зеркал, чтобы злые силы не могли навредить человеку и принести очень много бед. Если в этот день разбилось зеркало, то смоченным в святой воде веником осколки надо молча собрать в черную ткань и выбросить подальше от дома, а тряпку закопать под сухим деревом.

Беду может навлечь в этот день наблюдение за чужой работой. Нарушившего запрет могут обмануть, и он потеряет много денег. Нежелателен переезд, иначе можно потерять удачу в финансовых вопросах и спровоцировать неприятности.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 5 июня, чтобы избежать очень многих бед

Приметы погоды обещали суровую зиму, если боярышник обильно цветет. Если много муравьев у муравейника, то погода будет хорошей, если на восходе солнца душно — скоро погода испортится.

5 июня отмечаются Всемирный день окружающей среды и День образования российской полиции. 315 лет назад в Москве открылся военный госпиталь, где работали выдающиеся российские медики Склифосовский, Бурденко, а также проводил первые показательные операции Пирогов. 238 лет назад французские изобретатели, братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. 141 год назад в Москве состоялся первый Пушкинский праздник.

В этот день родились поэт Федерико Гарсиа Лорка, актеры Барбара Брыльска, Елена Воробей, телеведущий Валдис Пельш и фигуристка Юлия Липницкая.

Именины отмечают Никита, Андрей, Адриан, Федор, Роман, Севастьян, Борис.

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