Доктор Елена Кац выступила за новое качество активного досуга на востоке Москвы

Фото: Евгений Шустров

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац выдвинула инициативу по улучшению качества досуга в Восточном округе. Об этом она сообщила во время «Праздника двора», который прошел в районе Ивановское, на Свободном проспекте. По ее мнению, в ВАО нужно больше благоустроенных площадок, где можно было бы активно отдохнуть не хуже, чем в центральных районах Москвы.

— В восточных районах есть площадки для активного, творческого отдыха, но их явно недостаточно, — сказала Кац. — Местами зоны отдыха не обустроены, отсутствует соответствующая инфраструктура. Между тем спрос на качественные досуговые услуги у жителей очень большой. Сейчас я вместе с моими добровольными помощниками общаюсь с жителями на эту тему, собираю их мнения и пожелания. На их основе будут разработаны программы благоустройства и развития досуговой отрасли».

Ранее доктор Елена Кац выступила с новыми предложениями по организации активного отдыха. Так, она предложила разработать единый стандарт открытых пришкольных территорий, чтобы сделать их центрами притяжения общественной жизни в микрорайонах. Также она призвала обустроить зону активного отдыха и спорта в парке «Радуга».