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Теннисистке Сизиковой может грозить до 10 лет тюрьмы в случае предъявления обвинений
Фото: Pixabay / StockSnap

Теннисистке Сизиковой может грозить до 10 лет тюрьмы в случае предъявления обвинений

Анастасия Колоскова

Спорт

Теннисистке Яне Сизиковой, задержанной после матча в рамках турнира «Ролан-Гаррос» во Франции за якобы умышленный проигрыш, может грозить до 10 лет тюрьмы, если ей предъявят обвинение. Об этом сообщил адвокат спортсменки Фредерик Бело, который настаивает на ее невиновности.

— Пять лет тюрьмы. И поскольку это статья об организованном мошенничестве, то тут может идти речь о 10 годах тюрьмы. Это абсолютно непропорционально раскладу, это абсолютно непропорционально фактам, учитывая, что она ничего не совершала и абсолютно невиновна, — цитирует адвоката РИА Новости.

Бело подчеркнул, что в настоящий момент идет предварительное следствие и официальных обвинений россиянке не предъявлено.

Ранее адвокат заявил, что спортсменка опровергает подозрения в свой адрес и планирует подать жалобу на клевету.

Напомним, французская газета Parisien сообщила о задержании Сизиковой на территории Парижа. Она подозревается в умышленном проигрыше в матче турнира по теннису.

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Францияадвокаттеннис
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