Путин и Байден пообщаются как лично, так и с участием делегаций

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут как в формате тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, фиксированной повестки на саммите не будет. Большую часть времени главы государств будут обсуждать те вопросы, которые они сами захотят озвучить.

— Мы исходим из того, что будет формат с участием делегаций и с участием ближайших помощников, а также тет-а-тет, — добавил он.

Вопрос совместного заявления по итогам переговоров пока не решен, добавляют РИА Новости.

Ранее Песков заявил о готовности Путина дать пояснения по любой теме на встрече с Байденом.

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