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Песков назвал диалог лидеров России и США хорошим шагом
Фото: Администрация президента РФ

Песков назвал диалог лидеров России и США хорошим шагом

Полина Долганова

Внешняя политика

Начало диалога на уровне президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на плачевное состояние отношений, является единственным условием для перехода на уровень взаимоуважения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, — это очень положительный шаг, — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

По его словам, Путин выступает за то, чтобы вывести взаимоотношения из плохого состояния.

Песков добавил, что единственными условиями для удачного исхода переговоров являются взаимное уважение и учет интересов друг друга.

Напомним, президент России Владимир Путин должен встретиться с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня.

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Дмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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