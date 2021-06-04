Песков назвал диалог лидеров России и США хорошим шагом
Начало диалога на уровне президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на плачевное состояние отношений, является единственным условием для перехода на уровень взаимоуважения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, — это очень положительный шаг, — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.
По его словам, Путин выступает за то, чтобы вывести взаимоотношения из плохого состояния.
Песков добавил, что единственными условиями для удачного исхода переговоров являются взаимное уважение и учет интересов друг друга.
Напомним, президент России Владимир Путин должен встретиться с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня.
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