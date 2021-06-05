Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Челябинской области

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Воздушное судно малой авиации Ан-2 совершило вынужденную посадку в поселке Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в субботу, 5 июня.

— 5 июня около поселка Сухтелинского Челябинской области на поле осуществлена вынужденная посадка воздушного судна малой авиации Ан-2 в связи технической неисправностью двигателя, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту судна находились восемь человек, по факту случившегося проводится проверка.

В пресс-службе уточнили, что двигатель самолета перегрелся. В результате случившегося никто не пострадал, добавили в ведомстве.

В транспортной прокуратуре также пояснили, что на борту самолета находились парашютисты, которые должны были выполнить прыжки.

Ранее сообщалось, что 28 мая Boeing 777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

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