Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Челябинской области
Воздушное судно малой авиации Ан-2 совершило вынужденную посадку в поселке Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в субботу, 5 июня.
— 5 июня около поселка Сухтелинского Челябинской области на поле осуществлена вынужденная посадка воздушного судна малой авиации Ан-2 в связи технической неисправностью двигателя, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту судна находились восемь человек, по факту случившегося проводится проверка.
В пресс-службе уточнили, что двигатель самолета перегрелся. В результате случившегося никто не пострадал, добавили в ведомстве.
В транспортной прокуратуре также пояснили, что на борту самолета находились парашютисты, которые должны были выполнить прыжки.
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