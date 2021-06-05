Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Владимир Путин рассказал, будет ли он скучать по Ангеле Меркель
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин рассказал, будет ли он скучать по Ангеле Меркель

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин рассказал, что его отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель сложились в хорошем деловом ключе. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Владимира Путина спросили, будет ли он скучать по канцлеру Германии.

— Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю, — сказал российский лидер.

Владимир Путин назвал Ангелу Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком. Также президент России отметил, что канцлер ФРГ очень последовательна и умеет отстаивать свою позицию, сообщает РИА Новости.

Ранее Ангела Меркель сообщила о планах покинуть политику после выборов в бундестаг ФРГ, которые запланированы на сентябрь.

Читайте также: Кто станет преемником Меркель и новым канцлером Германии

Ангела МеркельВладимир Путинглавы стран
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте