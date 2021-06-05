Владимир Путин рассказал, будет ли он скучать по Ангеле Меркель

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что его отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель сложились в хорошем деловом ключе. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Владимира Путина спросили, будет ли он скучать по канцлеру Германии.

— Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю, — сказал российский лидер.

Владимир Путин назвал Ангелу Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком. Также президент России отметил, что канцлер ФРГ очень последовательна и умеет отстаивать свою позицию, сообщает РИА Новости.

Ранее Ангела Меркель сообщила о планах покинуть политику после выборов в бундестаг ФРГ, которые запланированы на сентябрь.

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