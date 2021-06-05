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«Дешевле во много раз»: названы необычные направления для летнего отдыха в России
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

«Дешевле во много раз»: названы необычные направления для летнего отдыха в России

Ростислав Зубков

Туризм

Многие россияне поедут отдыхать этим летом в старые добрые Крым, Анапу и прочие давно полюбившиеся всем курорты. Однако существуют более доступные и при этом не такие заезженные направления, отметил в беседе с «Вечерней Москвой» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он подтвердил, что действительно примерно 70 процентов соотечественников выбирают курорты Черноморского побережья и Крыма, когда отправляются летом на отдых. Не менее популярны такие «устойчивые направления», как Санкт-Петербург и Золотое кольцо, отметил собеседник «ВМ».

— Тем не менее сейчас у нас идет диверсификация туристского продукта. Ростуризм субсидирует 12 национальных маршрутов, включая Байкал и Хакасию. Становятся доступны чартерные программы с крупными операторами, причем по цене за счет субсидий это может быть в полтора–два раза дешевле, — заявил Барзыкин.

По его словам, отдельным новшеством стали республики Северного Кавказа. Эти места также достойны внимания с точки зрения организации отдыха, считает эксперт.

— С 1 мая по Северному Кавказу впервые пошел кольцевой поезд. Это крайне интересно. Мало кто знает об этом, — сказал он.

Вице-президент РСТ выразил мнение, что в продвижении новых маршрутов заинтересованы все, начиная с органов управления и заканчивая потребителями. По словам Барзыкина, сегодня на рынке можно «найти совершенно неожиданные предложения» на любой вкус.

— На мой взгляд, нужно начинать смотреть со своего региона. Открывать сайты и порталы, изучать свой регион, который мы зачастую знаем не очень хорошо. Так и дешевле будет во много раз, — резюмировал собеседник издания.

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