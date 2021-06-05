«Сдутый шарик»: фитнес-тренер рассказал об опасности кардиотренировки при похудении

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Кардиотренировки могут обмануть ожидания человека, который стремится сбросить лишний вес. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский.

Он обратил внимание, что похудение в чистом виде не имеет ничего общего с набором мышечной массы, а значит не позволит человеку получить подтянутое тело. Целенаправленное сжигание жира без силовых тренировок заставит организм думать, что ему не нужны мышцы, пояснил собеседник «ВМ».

— При одном только кардио вы превращаетесь в сдутый воздушный шарик, — отметил он.

Специалист посоветовал наряду с кардиотренировками хотя бы раз–два в неделю ходить на силовые, чтобы уход избыточного веса сопровождался наростом мышц.

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