Девятилетний мальчик пропал в тайге в Свердловской области

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Широкомасштабные поиски девятилетнего мальчика начались под Североуральском в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области в субботу, 5 июня.

В ведомстве сообщили, что девятилетний Кирилл в составе незарегистрированной туристической группы из 18 человек поднялся на Уральский хребет. При спуске у отца мальчика появились боли в ноге, поэтому он разрешил сыну самостоятельно добраться до стоянки у подножья. Вернувшись на базу, мужчина выяснил, что сын пропал, и обратился в полицию.

Для поисков ребенка незамедлительно были приняты меры. В операции задействованы около 80 полицейских, в том числе кинолог с собакой, а также волонтеры и специалисты МЧС. В ближайшее время для поисков применят квадрокоптер с тепловизором, а также вертолет, добавили в пресс-службе.

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