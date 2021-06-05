Московская школа № 109 отметила 45-летие

Фото: Пресс-служба НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева

Юбилей известной московской школы № 109 отметили 4 апреля в Театре Российской армии. Почетным гостем праздника стал главный детский онколог-гематог РФ, академик РАН, президент Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

Вместе с Румянцевым директор школы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург, создал уникальный образовательный госпитальный проект «УчимЗнаем», который является частью школы № 109.

— Почти полвека ваша школа, где в том числе учатся ребята с особенностями развития, меняет представление об образовании. Она впервые в стране стала школой с педагогическими программами дифференцированного образования для всех детей, без какой-либо селекции. Школа не только дает обширные и качественные знания, но и воспитывает детей человечными, открытыми и свободными. Думаю, такой и должна выглядеть школа будущего. И я желаю ей дальнейшего процветания, — заявил в своем поздравлении доктор Румянцев.

Он вспомнил, как 35 лет назад вместе с Евгением Ямбургом стал организовывать обучение детей в центре медико-психолого-педагогического взаимодействия «ДАР» имени Л. С. Выготского, Центре неуспешности для девиантных детей, Центре аутизма. В 2014 году все эти проекты переросли в уникальный образовательный проект «УчимЗнаем», который российские и зарубежные эксперты называют лучшей госпитальной школой в мире.

Центр образования № 109 называют адаптивной школой, где учебная программа исходит из физического и психологического самочувствия ребенка: не ученик приспосабливается к школе, а школа к ученику. Здесь есть и коррекционные, и лицейские физико-математические, и медицинские, и гуманитарные классы; используются как традиционные, так и инновационные программы, в том числе методики Монтессори и Вальдорфской школы. Ученики задействованы в школьных спектаклях, играют на музыкальных инструментах, плавают в бассейне, катаются на лошадях и занимаются много чем другим.