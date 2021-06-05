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Ректор ВШЭ: Столичным школьникам труднее поступить в вуз в Москве, чем региональным
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Ректор ВШЭ: Столичным школьникам труднее поступить в вуз в Москве, чем региональным

Анастасия Колоскова

Образование

Школьникам из Москвы и Санкт-Петербурга сложнее поступить в вузы в родных городах, так как преимущество отдается выпускникам из регионов. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

— Нам надо исправлять перекос. У нас сегодня московские и питерские школьники имеют меньше шансов поступить в свой вуз, чем школьники любого другого региона России. Это объективная статистика, это никуда не уйдет, — рассказал Кузьминов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ректор отметил, что на регулярной основе слышатся призывы предоставлять бюджетные места в высших учебных заведениях в первую очередь регионам, в ущерб Москве и Санкт-Петербургу.

Кузьминов назвал такой подход ошибкой, так как тем самым формируется канал социального напряжения, сообщает РИА Новости.

Ранее ректор ВШЭ заявил о риске «скатывания в бедность» для среднего класса.

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