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В народном календаре 6 июня наши предки называли в честь преподобных Симеона, столпника на Дивной горе и Никиты столпника Переславльского — Симеон Столпник, Никита Столпник.

Приметы гласили, что если человек сорвет в этот день цветок шиповника, то потеряет любимого человека. Если в этот день дорогу перебежала черная собака, нужно поменять маршрут, иначе беда застигнет вас врасплох. Не стоит ставить в этот день срезанные цветы в вазу, иначе отношения в семье высохнут вместе с ними.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 6 июня, чтобы не потерять любимого человека

Приметы погоды гласили, что если одновременно цветут калина, шиповник и земляника, то будет хороший урожай сыроежек. Если много росы — будет сильный ветер, а если часто туманы стоят, то грибов много будет.

6 июня отмечается Пушкинский день в России и Международный день русского языка. Профессиональный праздник отмечают российские мелиораторы.

139 лет назад американский изобретатель Генри Сили запатентовал электроутюг. 64 года назад в столице был открыт магазин «Детский мир». 37 лет назад появилась первая компьютерная версия «Тетриса».

В этот день родились поэт, прозаик, драматург, классик русской литературы Александр Пушкин, авиаконструктор Игорь Сикорский, композитор Арам Хачатурян, музыканты Бари Алибасов, Владимир Левкин и Борис Бурдаев, актер Александр Стриженов.

Именины отмечают Григорий, Иван, Федор, Ксения, Степан, Никита.

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