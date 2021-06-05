«Можно заболеть ботулизмом»: миколог назвал главные ошибки грибников

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Наиболее частыми ошибками любителей грибов является сбор дикоросов, в съедобности которых они не уверены, а также червивых и вялых грибов. Это может причинить крайне серьезный вред здоровью, как и приобретение грибов с рук. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала миколог Ксения Алексеева.

По словам эксперта, грибники на тихой охоте всегда должны быть крайне осторожны и внимательны. Нередкой ошибкой, которая может крайне негативно сказаться на здоровье, является сбор дикоросов, в съедобности которых человек не уверен. Кроме того, как говорит Алексеева, многие грибники берут из леса червивые и вялые грибы, считая, что после варки или жарки их можно спокойно есть. Но это также опасно.

— Рисковать нельзя. Собирать надо только те грибы, в съедобности которых уверен. Они не должны быть червивыми или вялыми. Нельзя собирать грибы вблизи промышленных предприятий, аэродромов, в загрязненных районах, — говорит Алексеева.

Она отмечает, что ни в коем случае нельзя покупать грибы с рук: неизвестно, какие именно грибы продают, как они приготовлены и не заражены ли инфекцией. Если очень хочется съесть дикоросов, а собрать их самому не получается, лучше купить в магазине. Алексеева подчеркивает, что если приобретается консервированный продукт, то сделан он должен быть по ГОСТ.

— Покупая грибы с рук, можно заболеть ботулизмом, — дополняет эксперт.

Также, по словам миколога, собранные и после приготовленные грибы необходимо убирать в холодильник после того, как они остыли. Иначе спустя несколько часов при употреблении их в пищу появляется риск отравления.

— Повторно замораживать грибы тоже нельзя, — отмечает Алексеева.

Также она напоминает, что детям до пяти лет не стоит давать есть дикоросы. В случае отравления малыши крайне тяжело переносят интоксикацию ядами. Кроме того, грибы перевариваются в желудке только на 60–70 процентов. Это тяжелая нагрузка не только на детский желудочно-кишечный тракт, но и даже на взрослый.

— Грибной белок считается полезным. Но не переваривается полностью, так как клеточная оболочка состоит из грибного хитина. Поэтому людям, у которых желудочно-кишечный тракт не очень здоров, лучше грибы не есть вовсе, — говорит эксперт.

Однако, по словам миколога, грибы не содержат крахмала и низкокалорийные, поэтому хорошо подходят диабетикам.

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