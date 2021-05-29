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Москвичам рассказали о правильном поведении при встрече с ежами
Фото: pixabay.com

Москвичам рассказали о правильном поведении при встрече с ежами

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Зеленоград, Зеленоградский лесопаркКарта всех событий

В связи с тем, что на природных территориях в скором времени появятся ежата, специалисты Мосприроды напомнили горожанам о том, как правильно вести себя при встрече с этими животными.

По данным ведомства, ежи, занесенные в Красную книгу столицы, в этом году были замечены на шести природных территориях Москвы: в Терлецком лесопарке, заказнике «Зеленоградский», Бирюлевском дендропарке, природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Измайлово» и «Останкино». Специалисты прогнозируют, что уже в начале июня в этих местах появятся ежата.

Животные употребляют в пищу улиток, жуков, гусениц, дождевых червей, моллюсков, а также желуди, грибы, фрукты и ягоды. Почувствовав опасность, еж поджимает лапы и втягивает голову, превращаясь в колючий клубок. Каждую иголку поднимает пучок мышц, подходящих к ней. Длина иглы зверька может достигать трех сантиметров, а их количество может доходить до шести тысяч. Приблизительно раз в полтора года еж меняет колючки.

Москвичам рассказали о правильном поведении при встрече с ежамиФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты предупредили, что молоко, которым якобы принято поить ежей, на самом деле вредно для них, особенно — для взрослых особей.

Сотрудники Мосприроды подготовили для москвичей памятку о правильном поведении при встрече с ежами. Они напомнили, что не стоит брать зверька на руки, так как он может быть переносчиком клещей и паразитов, и тем более не нужно уносить его домой. Не стоит в теплое время года подкармливать ежей, так как они сами добывают себе пищу.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала об опасностях, которые поджидают домашнюю собаку на прогулке в лесу.

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