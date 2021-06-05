Евгений Попов предлагает провести большую кампанию по экологическому просвещению жителей

Фото: Мария Попова

Евгений Попов, журналист телеканала «Россия 1», обсудил проблемы раздельного сбора мусора с Александром Козловым, депутатом Московской городской думы. Спикеры обменялись мнениями в ходе одного из регулярных вебинаров депутата Мосгордумы.

— Хочу отметить тот факт, что экологическая культура в столице уже начинает формироваться, — считает Евгений Попов. — Люди участвуют в экологических акциях, ищут информацию по правильной организации раздельного сбора отходов. Но сегодня это еще не приобрело необходимых масштабов. Многие предпочитают собирать все отходы в один пакет и выбрасывать их, не обращая внимания на маркировку контейнеров. Проблему может решить крупная, грамотно выстроенная кампания по просвещению москвичей.

По мнению журналиста, в ходе кампании необходимо, в частности, разъяснить горожанам четкие правила сортировки. Многие жители, несмотря на обилие информации о правильной утилизации, теряются и не понимают, что делать. Журналист признался, что до участия в экологических акциях не представлял, насколько детально нужно сортировать отходы.

Кроме этого, необходимо показать людям, что их усилия по раздельному сбору мусора, не напрасны. Это только первый этап длительного процесса. Он заканчивается либо переработкой того, что можно использовать повторно, либо утилизацией опасных или не пригодных для переработки отходов.

— Жители должны осознавать, что выполнение элементарных правил будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе. От того, насколько ответственно каждый из нас подойдет к решению этого вопроса, будет зависеть качество и продолжительность жизни всех, — уверен Евгений Попов.

Сегодня москвичи часто не видят результатов своих стараний. Нередки случаи, когда мусор из разных контейнеров сбрасывается в одну машину. О подобных нарушениях Александр Козлов предлагает сообщать в ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций), там к нарушителям будут приняты меры.

Спикеры также обсудили проблему незаконных свалок. И сошлись во мнении, что необходимо многократно увеличивать штрафы за нарушение экологических норм.

Московская городская дума, по словам Александра Козлова, уже делает конкретные шаги в этом направлении. Инициирован законопроект об увеличении штрафов за вывоз отходов в неположенное место.

— Сейчас штраф относительно небольшой — 5 тысяч рублей для физических лиц, 50 тысяч — для юридических. Если поправки будут приняты, то за сброс мусора с грузовиков в несанкционированном месте индивидуальным предпринимателям может грозить штраф от 60 до 80 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 120 тысяч рублей. При повторном нарушении — конфискация транспортного средства. В настоящее время документ находится в правительстве РФ для получения отзыва, а затем будет внесен в Госдуму, — рассказал депутат.

Также о незаконных свалках может сообщить любой человек, в том числе с помощью приложения «Помощник Москвы».