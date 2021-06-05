Диетолог назвала самый полезный и простой летний напиток

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В летний сезон, когда у россиян есть большой выбор свежих овощей, фруктов, ягод и зелени, нужно делать из них полезный напиток. Вариации ингредиентов могут быть разными, все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

— Сейчас сезон, у многих уже своя зелень появилась. Съесть ее много в салате достаточно сложно. А если сделать из нее смузи вместе с любимыми овощами или фруктами, то в таком виде будет очень вкусно и полезно. То же с кисломолочными продуктами. Многие знают, что это полезно, но выпить стакан простокваши или кефира просто так им трудно. А если мы делаем на основе этих напитков смузи, то это отличная альтернатива, — пояснила врач-диетолог.

По словам Елены Соломатиной, за основу лучше взять простоквашу или натуральный йогурт, но максимально свежие, чтобы они не были излишне кислыми и не раздражали ЖКТ. К небольшому стакану такого напитка нужно добавить классические ингредиенты — банан и несколько любимых ягод. Спортсмены также могут включить в состав и немного белкового или протеинового порошка, добавила диетолог. В день разрешено выпивать 250–350 мл смузи.

— Но бананы в составе не подойдут тем, кто следит за весом или имеет диабет. Это вариант для здорового человека. Овощные смузи больше подойдут тем, кто худеет или просто следит за весом. Все от компонентов зависит. Например, петрушка оказывает мочегонный эффект, если добавляем орегано — нормализуется действие щитовидной железы. Укроп улучшает состояние кишечника. Лучше всего чередовать ингредиенты, — подметила собеседница «ВМ».

Причем большого количества зелени стоит избегать людям с повышенной свертываемостью крови, а томатный сок, наоборот, хорошо ее разжижает, сказала Елена Соломатина. По ее словам, россиянам, имеющим подагру или камни в почках, нужно быть аккуратными со шпинатом и томатами. Как заключила врач, эти особенности стоит учитывать людям с «хорошо развитыми заболеваниями». В целом же стакан смузи не нанесет вреда.

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