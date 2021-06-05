Диетолог рассказала, как сэкономить на полезной еде

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Диетолог Асият Хачирова рассказала, как можно снизить статью расходов на полезные продукты, которые часто являются не самыми дешевыми.

По ее словам, следует максимально использовать преимущества летнего сезона, пока овощи и фрукты являются доступными. В этом время, по словам специалиста, расширяется выбор полезной еды и снижается ее цена.

— Основную массу дороговизны здорового питания составляют овощи, поскольку они должны составлять половину нашей здоровой продуктовой корзины. Летом вся эта зелень дешевеет. Лето — это самое «здоровское» время года, когда надо наедаться фруктами и овощами, пока они стоят дешево, — отметила Асият Хачирова.

Она пояснила, что в летний сезон также следует позаботиться о запасах полезных продуктов на зиму, чтобы снизить расходы, когда цены снова поднимутся, передает радио Sputnik.

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