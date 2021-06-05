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Диетолог рассказала, как сэкономить на полезной еде
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Диетолог рассказала, как сэкономить на полезной еде

Виктория Родимкина

Здоровье

Диетолог Асият Хачирова рассказала, как можно снизить статью расходов на полезные продукты, которые часто являются не самыми дешевыми.

По ее словам, следует максимально использовать преимущества летнего сезона, пока овощи и фрукты являются доступными. В этом время, по словам специалиста, расширяется выбор полезной еды и снижается ее цена.

— Основную массу дороговизны здорового питания составляют овощи, поскольку они должны составлять половину нашей здоровой продуктовой корзины. Летом вся эта зелень дешевеет. Лето — это самое «здоровское» время года, когда надо наедаться фруктами и овощами, пока они стоят дешево, — отметила Асият Хачирова.

Она пояснила, что в летний сезон также следует позаботиться о запасах полезных продуктов на зиму, чтобы снизить расходы, когда цены снова поднимутся, передает радио Sputnik.

Ранее врач развеяла мифы о продуктах, которые нельзя употреблять на завтрак.

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