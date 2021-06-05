Врач развеяла мифы о продуктах, которые нельзя употреблять на завтрак

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Врач-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, что далеко не все продукты, которые попадают в списки запрещенных для завтрака, нельзя есть.

В первую очередь, она обратила внимание на сладкое. Утверждается, что оно осуществляет большую нагрузку на поджелудочную железу и может стать причиной диабета. Медик подчеркнула, что эта болезнь возникает по другим причинам, но напомнила, что насыщение после сладостей быстро проходит. Она посоветовала добавлять варенье в кашу, после бутерброда можно съесть конфету.

Также Комиссарова не согласилась с запретом на употребление помидоров и цитрусовых на голодный желудок из-за того, что они стимулируют повышение кислотности, а это может привести к язве или гастриту. Врач сообщила, что организм сам справляется с регулированием кислотности.

Эндокринолог отметила, что овощи и фрукты могут вызывать изжогу у некоторых людей, тогда их нужно исключить из рациона. Кофе не увеличивает нагрузку на печень и может быть запрещен только при индивидуальной непереносимости. По этой же причине можно сохранить в утреннем рационе и кисломолочные продукты, рассказала врач в своем Instagram.

Ранее диетолог объяснила, как составить рацион на день из простых и недорогих продуктов.

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