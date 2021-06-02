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Диетолог объяснила, как составить рацион на день из простых и недорогих продуктов
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Диетолог объяснила, как составить рацион на день из простых и недорогих продуктов

Анастасия Колоскова

Руслан Давлетшин

Здоровье

Диетолог, нутрициолог и блогер Ирина Писарева рассказала «Вечерней Москве», как составить рацион на день из простых продуктов, которые принесут организму пользу и не отразятся негативно на фигуре.

По ее словам, первый прием пищи должен содержать белок и сложные углеводы. Так, для завтрака идеально подойдут каши и 1 — 2 яйца либо творог.

Диетолог отметила, что сложные углеводы нужно употреблять и в обед. Это может быть рис или гречка, к которым следует добавить говядину или куриного филе, а также салат из сезонных овощей, заправленный натуральным йогрутом или оливковым маслом. А вот суп есть на обед необязательно, утверждает специалист.

На ужин диетолог порекомендовала употреблять пищу, содержащую легко перевариваемые белки, к которым относится любая белая рыба, например, треска, хек, налим, хек или скумбрия.

— Рыбу лучше запечь или приготовить на гриле. В качестве гарнира стоит использовать овощи. Это могут быть кабачки, горошек, морковь. Получится такое овощное рагу, которое быстро переваривается и не дает ощущения тяжести в животе, — рассказала Писарева.

Ранее Роспотребнадзор напомнил об опасности несбалансированного питания.

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