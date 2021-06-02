Роспотребнадзор напомнил об опасности несбалансированного питания

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Несбалансированный рацион питания несет опасность для здоровья, рассказали в Роспотребнадзоре в День здорового питания, который отмечается 2 июня.

Как указали в ведомстве, дефицит макроэлементов и микронутриентов в питании способен уменьшить качество и продолжительность жизни человека. Особенно это важно для будущих матерей и детей.

В частности, ежегодно более 60 тысяч матерей в мире умирают при беременности или в родах из-за недостатка железа в организме. Свыше 20 миллионов детей ежегодно рождаются с недостаточным весом из-за того, что до беременности и во время нее матери не получали соответствующего питания. Новорожденные с недостаточным весом в четыре раза чаще умирают в первую неделю жизни из-за инфекций.

Дефицит витамина А отрицательно влияет приблизительно на 40 процентов детей дошкольного возраста в развивающихся странах. Недостаток данного витамина влечет за собой слепоту, восприимчивость к болезням и высокую смертность. Каждый год из-за недостатка витамина А умирает миллион детей.

При этом важно учитывать метаболические нарушения в период сохранения рисков распространения коронавирусной инфекцией. Ученые всего мира пришли к выводу, что коронавирус в сочетании с ожирением сильно увеличивает риски для здоровья человека, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Недостаток йода наиболее часто является единственной причиной умственной отсталости. В настоящее время в мире 1,7 миллиона людей имеют недостаток йода.

Ранее диетолог рассказала о важности правильной обработки овощей и зелени.

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