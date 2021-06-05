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Врач-диетолог рассказала, какие персики нельзя покупать
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог рассказала, какие персики нельзя покупать

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, на что следует обращать внимание при покупке персиков в магазинах или на рынке.

Она отметила, что если аромат у фрукта слабый, то, вероятнее всего, он будет кислым. У сладких персиков запах ярко выражен.

— Зеленоватый цвет кожуры означает, что плод с дерева сорвали слишком рано: дома у вас он не созреет до нужной степени. Хороший персик должен быть сухим, чистым и упругим, без коричневых пятен: они говорят о том, что фрукт уже начал портиться. Мятые, влажные или морщинистые персики брать не следует — они не будут храниться долго, — предупредила медик.

Также она сообщила, что твердые персики будут кислыми: кожура должна поддаваться нажатию пальца. Диетолог не советует приобретать персики, упакованные в полиэтиленовые пакеты, потому что фрукты в них быстро портятся. Не следует покупать персики, если их продают в местах, которые не приспособлены для торговли или около автомобильных дорог, передает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по выбору черешни на рынке.

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