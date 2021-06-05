Несколько балконов загорелись в многоэтажке на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 43 Карта всех событий

В 16-этажном доме на северо-западе Москвы загорелись несколько балконов на 13-м этаже. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 5 июня.

Инцидент произошел в доме 43 на Волоколамском шоссе. Приехавшие по вызову спасатели ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Отмечается, что огонь повредил три балкона, а также одну комнату. Жительница одной из квартир смогла покинуть горящую квартиру еще до приезда пожарных. Еще двух человек из соседних квартир вывели спасатели.

Всего до прибытия служб самостоятельно из дома вышли около 10 человек. Никто из жильцов не пострадал.

Причина возгорания не уточняется.

Ранее здание с хостелом и мойкой загорелось в Мытищах.

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