Moody’s допустило риск отключения России от международных платежных систем

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Существует риск отключения Российской Федерации от международных платежных систем. Об этом сообщило Международное рейтинговое агентство Moody’s.

Агентство отметило, что экономика России остается устойчивой, в том числе на фоне пандемии коронавируса, и имеет низкий уровень государственного долга. Однако из-за давления санкций уровень внешних и внутренних инвестиций значительно снизился.

— Существующие санкции и постоянный риск новых мер, включая возможность дальнейших ограничений по суверенному долгу, будут ограничивать бюджетные возможности России и гибкость финансирования, оказывая давление на общую финансовую устойчивость страны, — пояснили в Moody’s.

Препятствовать модернизации и диверсификации экономики Росси, по мнению агентства, будут также ограничения доступа к технологическим инновациям.

Так, Moody’s допустило отключение России от международных платежных систем. Агентство назвало эту меру маловероятной, однако ее риск увеличивает неопределенность.

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