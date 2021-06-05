Moody’s допустило риск отключения России от международных платежных систем
Существует риск отключения Российской Федерации от международных платежных систем. Об этом сообщило Международное рейтинговое агентство Moody’s.
Агентство отметило, что экономика России остается устойчивой, в том числе на фоне пандемии коронавируса, и имеет низкий уровень государственного долга. Однако из-за давления санкций уровень внешних и внутренних инвестиций значительно снизился.
— Существующие санкции и постоянный риск новых мер, включая возможность дальнейших ограничений по суверенному долгу, будут ограничивать бюджетные возможности России и гибкость финансирования, оказывая давление на общую финансовую устойчивость страны, — пояснили в Moody’s.
Препятствовать модернизации и диверсификации экономики Росси, по мнению агентства, будут также ограничения доступа к технологическим инновациям.
Так, Moody’s допустило отключение России от международных платежных систем. Агентство назвало эту меру маловероятной, однако ее риск увеличивает неопределенность.
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