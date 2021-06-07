«Возникает привыкание»: психолог предупредила об «обратном эффекте» популярных антистресс-игрушек

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Частое использование популярных антистресс-игрушек может вызвать привыкание и «обратный эффект». Если ими злоупотреблять, то у человека появится дополнительная тревога. Об этом сообщила психолог, президент Международной ассоциации экспертов по неврозу, член American Psychological Association, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Мария Мазурина.

— Я не рекомендую использовать антистресс-игрушки на постоянной основе, так как со временем возникает привыкание, создается определенный ритуал: стресс — игрушка. Если ее нет, возникает дополнительная тревога, а устойчивый навык самостоятельно справляться со стрессом утрачен. Антистресс-игрушки — эффективный способ борьбы со стрессом и снижением тревоги только в случае его нерегулярного использования, — пояснила собеседница «ВМ».

Напомним, в Москве у взрослых и детей набирают популярность новые игрушки, способные избавить от стрессового состояния, — это поп-ит, симпл-димпл и сквиш. По поручению Роспотребнадзора их также должны проверить на безопасность.

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