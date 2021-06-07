Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фестиваль «Кино хорошего человека» пройдет в кинотеатрах «Москино»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Фестиваль «Кино хорошего человека» пройдет в кинотеатрах «Москино»

Ольга Маркова

Культура

Сеть кинотеатров «Москино» с 10 по 17 июня приглашает жителей и гостей столицы на фестиваль «Кино хорошего человека», посвященный советскому кино 70-х и начала 80-х. Форум подготовлен совместно с «Москвич Mag». Основные показы фильмов состоятся в кинотеатрах «Звезда» и «Салют».

Фестиваль откроется 10 июня в кинотеатре «Художественный» показом фильма «Тема» Глеба Панфилова. Картину представят генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая и куратор фестиваля и главный редактор «Москвич Mag» Геннадий Устиян. Вход на показ бесплатный, по регистрации.

Эпоха советского кино в 70–80-е годы подарила зрителю много выдающихся имен: Илья Авербах, Глеб Панфилов, Вадим Абдрашитов, Аида Манасарова, Виталий Мельников.

В рамках фестиваля в кинотеатре «Звезда» посетители увидят фильмы: «Остановился поезд», «Наследница по прямой», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Две строчки мелким шрифтом», «Монолог» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».

В кинотеатре «Салют» посетители увидят ленты «Монолог», «Вы мне писали», «Горожане», «Ключ без права передачи», «Долгая дорога к себе», «Дневник директора школы».

Все фильмы будут показаны с пленки из архива «Москино», сообщается на сайте организации.

Читайте также: Beat Film Festival пройдет в Музеоне

фестивальсеть «Москино»фильм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте