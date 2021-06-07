Фестиваль «Кино хорошего человека» пройдет в кинотеатрах «Москино»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 10 по 17 июня приглашает жителей и гостей столицы на фестиваль «Кино хорошего человека», посвященный советскому кино 70-х и начала 80-х. Форум подготовлен совместно с «Москвич Mag». Основные показы фильмов состоятся в кинотеатрах «Звезда» и «Салют».

Фестиваль откроется 10 июня в кинотеатре «Художественный» показом фильма «Тема» Глеба Панфилова. Картину представят генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая и куратор фестиваля и главный редактор «Москвич Mag» Геннадий Устиян. Вход на показ бесплатный, по регистрации.

Эпоха советского кино в 70–80-е годы подарила зрителю много выдающихся имен: Илья Авербах, Глеб Панфилов, Вадим Абдрашитов, Аида Манасарова, Виталий Мельников.

В рамках фестиваля в кинотеатре «Звезда» посетители увидят фильмы: «Остановился поезд», «Наследница по прямой», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Две строчки мелким шрифтом», «Монолог» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».

В кинотеатре «Салют» посетители увидят ленты «Монолог», «Вы мне писали», «Горожане», «Ключ без права передачи», «Долгая дорога к себе», «Дневник директора школы».

Все фильмы будут показаны с пленки из архива «Москино», сообщается на сайте организации.

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