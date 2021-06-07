Андрей Бочкарев: Третий этап реконструкции депо «Нижегородское» завершили на 54 процента

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Строительная готовность третьего этапа реконструкции электродепо «Нижегородское» составляет 54 процента. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 7 июня.

Он уточнил, что электродепо будет предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Во время реконструкции специалисты работают на 52 подобъектах депо, уточнил Андрей Бочкарев. По его словам, большую часть из них сдадут во время третьего этапа строительства.

— Среди них отстойно-ремонтный корпус (ОРК) с производственными мастерскими, здание эксплуатационного персонала, мотодепо для осмотра и ремонта моторно-рельсового транспорта, цех мастерских и ряд других важнейших для функционирования объекта построек, — пояснил Андрей Бочкарев.

В ближайшее время на объекте будут устанавливать стеновые панели ОРК. При этом через месяц в электродепо будут организованы базы аварийно-спасательных служб, добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— Кроме того, в рамках данного этапа строители возводят пост электрической централизации, необходимый для управления движением с современными системами контроля и автоматики для регулировки перемещения составов. Также приступили к обустройству самого веера путей, — рассказал Юрий Кравцов.

По его словам, второй этап реконструкции планируют завершить до конца 2021 года.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о планах Москвы нарастить число рабочих из регионов РФ.

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