МЧС: Сильный ветер и град ожидаются в Москве 7 июня

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В столице 7 июня возможны сильный ветер, дождь, гроза и град. Жителям города следует быть осторожными во время нахождения на улице. Об этом в понедельник, 7 июня, предупредили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 7 июня местами по Москве ожидаются гроза, дождь, град, при грозе усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду, — говорится в сообщении пресс-службы.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях pic.twitter.com/and0AlrtMN — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) June 7, 2021

В связи с ожидающимися погодными условиями москвичам рекомендовали быть особенно внимательными за рулем: снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию перед впереди идущей машиной, а также избегать обгонов и резких перестроений. Пешеходам же рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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