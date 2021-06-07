Врач назвала простой продукт, помогающий быстрее уснуть

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Некоторые ягоды, съеденные перед сном, обладают небольшим снотворным действием. Их выбор также зависит от состояния здоровья человека и его веса. Об этом «ВМ» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Вишня содержит натуральный мелатонин, она может помочь человеку быстрее уснуть. Но так как она кислая, ее нужно чем-то компенсировать. Не каждый сможет съесть вишню просто так. Пожилые люди, особенно принимающие разжижающие кровь препараты и имеющие проблемы с желудком и поджелудочной железой, не смогут съесть ее в большом количестве, — добавила диетолог.

По словам Соломатиной, компенсировать кислый вкус ягоды можно другими ингредиентами. Например, сделать из вишни и натурального йогурта смузи. А если у человека нет проблем с сахаром и лишним весом, можно эту ягоду заменить черешней. Как уточнила собеседница «ВМ», она обладает тем же снотворным действием, так как содержит много мелатонина.

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