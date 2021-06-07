Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач назвала простой продукт, помогающий быстрее уснуть
Фото: pixabay.com

Врач назвала простой продукт, помогающий быстрее уснуть

Юлия Евграфова

Общество

Некоторые ягоды, съеденные перед сном, обладают небольшим снотворным действием. Их выбор также зависит от состояния здоровья человека и его веса. Об этом «ВМ» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Вишня содержит натуральный мелатонин, она может помочь человеку быстрее уснуть. Но так как она кислая, ее нужно чем-то компенсировать. Не каждый сможет съесть вишню просто так. Пожилые люди, особенно принимающие разжижающие кровь препараты и имеющие проблемы с желудком и поджелудочной железой, не смогут съесть ее в большом количестве, — добавила диетолог.

По словам Соломатиной, компенсировать кислый вкус ягоды можно другими ингредиентами. Например, сделать из вишни и натурального йогурта смузи. А если у человека нет проблем с сахаром и лишним весом, можно эту ягоду заменить черешней. Как уточнила собеседница «ВМ», она обладает тем же снотворным действием, так как содержит много мелатонина.

Читайте также: Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть окрошку

полезный продуктбессоницасоветы диетолога
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте