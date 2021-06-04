Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть окрошку

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что окрошка противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, натуральный квас противопоказан им из-за особенностей с кислотностью желудка. Им не стоит есть окрошку также потому, что в ней много зелени.

— Конечно, в любом случае от окрошки им придется отказаться, даже от самой лучшей и натуральной, — отметила диетолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она предупредила, что для окрошки не стоит брать квас с высоким содержанием сахара. Вместо вареной колбасы лучше использовать зелень — так она будет более полезной. При использовании кефира, пояснила врач, возможно влияние на перистальтику кишечника.

Ранее диетолог рассказал о вреде лапши быстрого приготовления.

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