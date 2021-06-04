Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть окрошку
Фото: moscow-live

Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть окрошку

Михаил Алимов

Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что окрошка противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, натуральный квас противопоказан им из-за особенностей с кислотностью желудка. Им не стоит есть окрошку также потому, что в ней много зелени.

— Конечно, в любом случае от окрошки им придется отказаться, даже от самой лучшей и натуральной, — отметила диетолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она предупредила, что для окрошки не стоит брать квас с высоким содержанием сахара. Вместо вареной колбасы лучше использовать зелень — так она будет более полезной. При использовании кефира, пояснила врач, возможно влияние на перистальтику кишечника.

Ранее диетолог рассказал о вреде лапши быстрого приготовления.

Читайте также: В Роспотребнадзоре дали советы по выбору черешни на рынке

врачмнение экспертовокрошка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте